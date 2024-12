In der Kirche St. Vitus in Oberottmarshausen gibt es in der Weihnachtszeit eine besondere Krippe zu sehen. Dort werden vom ersten Advent bis Lichtmess wöchentlich wechselnde Szenen aus der Weihnachtsgeschichte mit biblischen Erzählfiguren dargestellt. Im Außenbereich der Kirche finden sich noch eine weitere Krippendarstellung mit großen Holzfiguren. Bild: Christine Egelhofer

Maximilian Czysz