Oberottmarshausen

vor 17 Min.

Wofür Oberottmarshausen Geld ausgibt

Auf diesem gemeindeeigenen Grundstück im Gewerbegebiet Nord an der St.-Ulrich-Straße in Oberottmarshausen soll der neue Bauhof errichtet werden, die größte Einzelinvestition der Gemeinde heuer.

Plus Der Gemeinderat beschließt den Haushalt: So steht es um die Finanzen in Oberottmarshausen.

Von Hieronymus Schneider

Der Haushaltsplan für das laufende Jahr wurde von der Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft, Monika Holtkamp, erläutert. Das Gesamtvolumen stieg um rund 2,75 Millionen auf etwas über 13 Millionen Euro an. Dies sei erfreulicherweise auf höhere Einnahmen (unter anderem 2,5 Millionen aus der Gewerbesteuer und 4,3 Millionen aus Grundstücksverkäufen) und nicht auf gestiegene Ausgaben zurückzuführen. Die laufenden Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt belaufen sich auf knapp fünf und der Vermögenshaushalt auf etwas über acht Millionen Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .