Zustimmung zum regionalen Energiewerk trotz Skepsis

Oberottmarshausen entscheidet sich für eine Beteiligung am gemeinsamen Kommunalunternehmen und verabschiedet den Haushalt 2023.

Die Gründung eines regionalen Energiewerks der Kommunen des Begegnungslands Lech-Wertach, der ILE (integrierte ländliche Entwicklung) „Zwischen Lech und Wertach“ und der Verwaltungsgemeinschaft Stauden war nun auch im Oberottmarshauser Gemeinderat ein Thema. Bürgermeister Andreas Reiter fasste die Auftaktversammlung der Bürgermeister des südlichen Landkreises so zusammen: „Es geht darum, dass die Wertschöpfung aus der Energieerzeugung in den Kommunen bleibt. Das gemeinsame Kommunalunternehmen (gKU) soll einen Ausverkauf der Flächen verhindern und dafür sorgen, dass die Gemeinden möglichst energieautark werden“. Die für die Gründung notwendige Beteiligung der Gemeinden von 15 Euro pro Einwohner auf fünf Jahre verteilt, halte er für ein überschaubares Risiko.

Auf der Seite der Freien Wähler wurden einige Bedenken angemeldet. Bernhard Schmitt findet das Konstrukt noch sehr wenig konkret und fragte: „Wie kann das gKU den Ankauf von Flächen verhindern, wenn Investoren oder Großkonzerne mehr bezahlen?“. Markus Reiter sagte: „lch bin skeptisch, dass das funktionieren kann. Das Unternehmen erscheint mir viel zu groß und schwerfällig“. Hans-Werner Schmitt regte an, eine Austrittsklausel zu vereinbaren, damit die Gemeinde jederzeit aussteigen könne. Die Skepsis wurde auch von der CSU-Fraktion durchaus geteilt. Dennoch setzte sich die Auffassung durch, dass sich die Gemeinde dieser Entwicklungschance nicht verschließen sollte. Schließlich wurde einstimmig beschlossen, dass sich Oberottmarshausen an der Gründung eines regionalen Energiewerks Lech-Wertach-Stauden beteiligen will.

So sieht der Haushaltsplan aus

Die Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft, Monika Holtkamp, legte dem Gemeinderat den Haushaltsplan für das laufende Jahr vor. Mit einem Gesamtvolumen von knapp 13 Millionen Euro ist er um rund 28.000 Euro kleiner als im Vorjahr und teilt sich in knapp sechs Millionen Euro für den Verwaltungshaushalt und etwas mehr als sieben Millionen für den Vermögenshaushalt auf. Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen ist eine Rücklagenentnahme von 4,9 Millionen erforderlich. Darin ist der Überschuss aus 2022 von rund einer Million enthalten. Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2021 stieg die Berechnung der Finanzkraft an, was sich nun in einem starken Anstieg der Kreisumlage auf 2,3 Millionen Euro und einem Wegfall der Schlüsselzuweisung auswirkt. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt sinkt gegenüber dem Vorjahr um rund 200.000 Euro auf 560.000 Euro.

Dafür gibt Oberottmarshausen Geld aus

Die größten Ausgaben aus dem Vermögenshaushalt werden mit 3,2 Millionen Euro in Baumaßnahmen, zweieinhalb Millionen für den Neubau des Bauhofs und mit drei Millionen in den Erwerb von Grundstücken investiert. Dazu kommen Anschaffungen von insgesamt 535.000 Euro für die Feuerwehr, den Bauhof, die Bike&Ride-Anlage am Bahnhof oder die Raumluftanlagen in der Grundschule. Auch eine E-Ladestation und ein Carsharing-Auto sollen angeschafft werden. Die Gemeinde ist schuldenfrei und hat Rücklagen mehr als 11,5 Millionen Euro. Es bestehen lediglich rentierliche Schulden aus dem Darlehen für die vermieteten Paarhäuser in Höhe von rund 1,8 Millionen Euro. Der Stellenplan weist neun Vollzeitstellen für das Bürgermeisterbüro, Mittagsbetreuung, Bauhof, Nachbarschaftshilfe, Wertstoffhof, Reinigung und Hausmeister auf. Die Personalkosten wurden mit rund 550.000 Euro angesetzt. Der Gemeinderat beschloss die Haushaltssatzung einstimmig.

Zum Antrag der Firma Erdwärme Lechfeld GbR auf Erlaubnis für Bohrungen wird die Gemeinde Oberottmarshausen eine Stellungnahme abgeben, dass sie an der Gewinnung von Erdwärme interessiert sei. Allerdings müsse dabei die Wasserversorgung und das Grundwasser geschützt werden. Da auch die Firma Oneo im Rahmen der Erdölbohrungen nach Erdwärme sucht, solle eine Monopolbildung vermieden werden.

Auf Anfrage des Gesangvereins wurde ein Zuschuss von 1000 Euro für die Aufwendungen der Chorleitung einstimmig bewilligt.

Ein Antrag für eine private Veranstaltung im öffentlichen Generationenpark wurde abgelehnt.

Kindergartengebühren werden künftig jährlich erhöht

Abschließend teilte Bürgermeister Reiter mit, dass für die Nachbarschaftshilfe bereits einige Anfragen nach Hilfe, sowie Hilfsangebote eingegangen sind. Die Arbeiten am neuen Bauhof gehen voran, im September soll mit der Installation begonnen werden. Die Kindergartengebühren werden künftig jährlich um fünf Prozent erhöht. Sie liegen unter dem Durchschnitt anderer Gemeinden.