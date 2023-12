Ausstellung in Oberschönenfeld zeigt, was Weihnachten wirklich ist

In einer interaktiven Ausstellung im Museum Oberschönenfeld werden 24 Fragen rund um das Fest gestellt. Die Antworten sind mehr als nur eine Bestandsaufnahme.

Wie duftet Weihnachten? Wer bringt die Gaben? Kommen Gänsebraten oder Würstchen mit Kartoffelsalat auf den Tisch? Was wird an Heiligabend angezogen? Und was hat es mit der Gurke im Christbaum auf sich? Eine neue interaktive Sonderausstellung im Museum Oberschönenfeld geht Weihnachten auf den Grund.

Intensiv haben sich die Mitarbeiter des Museums mit dem großen Fest beschäftigt und es aus unterschiedlichen Blickwinkeln untersucht. Mit Exponaten aus der Region werden Erinnerungen geweckt. Gleichzeitig lassen sich die Facetten von Weihnachten mit allen Sinnen erleben. Wer will, kann Weihnachten zum Beispiel riechen. Da ist der starke Weihrauchgeruch in der Kirche. Oder der Duft von Bratwurst und Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Nicht zu vergessen die Plätzchen, wenn sie aus dem Backofen kommen. Oder die Tannennadeln des Adventskranzes. In der Ausstellung darf jeder an Dosen riechen und raten, um welchen Duft es sich handelt.

Bei der Frage nach dem liebsten Gabenbringer können Besucher für ein Selfie in ein Weihnachtsmann- oder Christkindkostüm schlüpfen. Wie das Gewand früher ausgesehen hat, ist ebenfalls zu sehen. Das aufwendige Nikolauskostüm, das in der Paramentenstickerei des Klosters St. Ursula entstanden ist, trug Hermann Böck aus Augsburg bis 1987. Knecht Ruprecht kleidete sich standesgemäß mit Mantel und Mütze aus Schaffell. Das in Oberschönenfeld gezeigte Gewand stammt von der Kolpingsfamilie Bobingen und flößte um 1950 vielen Kindern Angst ein. Etwas jünger und vor allem elegant und farbenfroh sind die Kleider, die zum Weihnachtsfest getragen wurden. Entworfen und genäht hatten sie die Mitarbeiterinnen der "Mickhausen Modelle". So hieß das Label aus den Stauden, das in den 1970er-Jahren internationalen Ruf erlangte. Die Marke gibt es längst nicht mehr. Aber einige Modelle sind Teil der großen Sammlung des Museums. Passend zur gezeigten Mode lautet eine Frage in der Ausstellung: Was soll ich anziehen?

Worüber an Weihnachten meistens Streit ausbricht

Die Antwort fällt übrigens unterschiedlich aus. In manchen Familien sei es üblich, sich an Weihnachten festlich zu kleiden. Andere blieben dagegen an den Festtagen ganz leger. In den 1980er-Jahren sei es in den USA und England aufgekommen, sogar einen bewusst hässlichen Weihnachtspullover anzuziehen, heißt es in der Ausstellung. Streit sollte wegen des Kleidungsstils aber nicht aufkommen. Der Unfrieden hat meistens andere Gründe.

Häufig geht es um die Frage, wo Weihnachten verbracht wird, welche Dekoration es gibt oder wer welche Arbeit übernimmt. „Schuld am Streit sind vor allem die hohen Erwartungen an ein perfekt gelungenes Weihnachtsfest. So sind Spannungen vorprogrammiert“, heißt es an der Station im Museum, an der jeder auch seine persönlichen Erfahrungen wiedergeben darf. Mit farbigen Aufklebern, die für verschiedene Konfliktgründe stehen, kann in Oberschönenfeld ein Baum auf einer Stellwand geschmückt werden. Keiner der „Streitpunkte“ sticht heraus.

Apropos Streit: Ein friedliches Fest ist für viele Menschen ein großer Weihnachtswunsch. Festhalten kann ihn jeder auf speziellen Wunschzetteln. Wer will, kann auch eine Weihnachtspost schreiben. Nach den Recherchen des Museumsteams wurden ab 1885 – kurz nach der Einführung der Bildpostkarte, kunstvoll verzierte Weihnachtskarten gefertigt. Sie wurden nach 1900 von Foto-Motiven abgelöst. Und heute?

Nur noch wenige Menschen schicken handschriftliche Grüße. Sie kommen stattdessen per E-Mail oder als SMS auf dem Handy. In Oberschönenfeld erinnert eine kleine Sammlung an die Zeit, als Weihnachtsgrüße per Postkarte verschickt wurden. Während der Weltkriege nutzten übrigens die Machthaber die Weihnachtspost für patriotische Grüße. In der Ausstellung ist auch eine etwas andere Weihnachtsbotschaft zu sehen. Es handelt sich um einen Handzettel, der sehr deutlich auf das Kriegsjahr 1944 eingeht und die Ereignisse kritisch reflektiert.

Ein etwas anderes Fest im Kriegsjahr 1944

Auf dem mit einer Schreibmaschine geschrieben Zettel heißt es, dass Weihnachten 1944 ausfällt. Dafür werden zwölf Gründe genannt. Maria sei dienstverpflichtet, die Hirten beim Arbeitsdienst und das Christkind wegen „Fliegergefahr evakuiert“. Josef sei beim Volkssturm und im Stall stehe die Flugabwehrkanone.

Wie sich die Menschen im Lauf der Jahrhunderte den Stall, die Geburt Christi und die Ankunft der Heiligen Drei Könige tatsächlich vorstellten, zeigt eine kleine Sammlung mit Krippen aus aller Welt und in allen Formaten.

Aber wie war das mit der Geburt im Stall wirklich? Auch darauf finden sich in Oberschönenfeld Antworten. An der 23. Station heißt es: „Die Suche nach realen geschichtlichen Ereignissen bleibt bis heute schwierig. Besonders rund um die Geburt von Jesus gibt es mehr offene Fragen als eindeutige Antworten.“ Nur in zwei Evangelien, die zwischen 60 und 90 nach Christus entstanden, seien Hinweise auf die Geburt zu finden. Die Weihnachtsgeschichte des Lukasevangelium beginne mit dem Befehl des Kaisers Augustus, dass sich die Menschen in Steuerlisten eintragen müssen. Es ist jener Augustus, dem Augsburg seinen Namen verdankt. Die Geschichte endet mit dem Auffinden des Kindes durch die Hirten. Im Matthäusevangelium wird von der Suche der "Magier" nach dem Kindlein berichtet und dem Überreichen ihrer Geschenke.