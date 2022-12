Oberschönenfeld

06:00 Uhr

Das Museum Oberschönenfeld öffnet seine Schatzkammer

Von Maximilian Czysz

Ein Teil der Sammlung des Museums Oberschönenfeld wird digital: Wer will, kann so eine Zeitreise am PC starten und Land und Leute besser kennenlernen.

1000 Objekte aus seinem Bestand des Museum Oberschönenfeld lassen sich ab sofort frei in Bild und Text auf dem Kulturportal Bavarikon abrufen. Die vorgestellten Exponate erzählen zum Teil auch sehr persönliche Geschichten. Die Kleinbäuerin Karolina Weh (1897 – 2004) aus Bobingen war zum Beispiel stolz darauf, ihre gesamte Wäscheaussteuer vor ihrer Heirat 1924 mit speziellen Schablonen selbst bestickt zu haben, nicht selten nach langen Arbeitstagen bis spät in die Nacht hinein. Das Museum lässt zum Bild der Kupferblechschablonen mit ausgestanzten Buchstaben, Monogrammen, Ziffern und Ornamenten (Languetten), einen Pinsel sowie Metallnäpfchen mit blauen Farbplättchen wissen: "Wäsche, in möglichst großer Menge und von guter Qualität, bildete für Unverheiratete einen wichtigen Teil ihrer Versorgung. Die selbst genähte oder zumindest selbst bestickte Wäsche galt lange Zeit als Ausweis der häuslichen Fähigkeiten und der Ehetauglichkeit junger Frauen." Der "Reisephotograph" hielt viele Ortsansichten fest Ein ganz anderes Talent hatte Martin Reitmaier (1874 – 1965) aus Zusmarshausen. Der gelernte Hafner ließ sich in einem Neu-Ulmer Atelier zum Fotografen ausbilden und war dann ab 1896 als "Reisephotograph" tätig. Von ihm erhalten sind viele Orts- und Gebäudeansichten, die er, häufig koloriert, als Ansichtskarten drucken ließ. In der Sammlung des Museums Oberschönenfeld finden sich zum Beispiel grau-grüntonig im Lichtdruckverfahren mit rot gedruckten Texten hergestellte, Postkarte. Der "Gruss aus Wörleschwang" zeigt vier Ansichten: die Kirchstraße mit der Pfarrkirche St. Michael, die Mühle, das Gasthaus von Ottmar Schöneberger und den Pfarrhof, umgeben von Jugendstil-Ornamenten mit Seerosenblüten. Was es mit "Osterstiggl" auf sich hat Postkarten sind im Zeitalter von SMS und Sprachnachrichten eher wie aus der Zeit gefallen. Das gilt auch für einen Brauch, der in Grimoldsried gepflegt wurde. Siegfried Schmid erhielt "Osterstiggl", die erhalten geblieben sind. Dabei handelt es sich laut der Beschreibung auf Bavarikon um zwei nach unten spitz zulaufenden angekohlten Vierkanthölzer, die mit einer Drahtschlinge verbunden sind. Die Spitzen der Weihhölzer wurden in der Osternacht kurz ins geweihte Osterfeuer gehalten. Sie sollten den österlichen Segen in die Häuser und auf die Felder bringen. Was die Nutzer des neuen Kulturportals noch erfahren: "Bei aufziehenden Unwettern warf man eines der angesengten Hölzer ins Herdfeuer, um sich vor Sturm- und Gewitterschäden zu schützen. An Zäune oder Bäume gehängt, sollten sie Unkraut- und Schädlingsbefall abwehren." Kurios ist auch der Kartoffeldämpfer, der sich in der Onlinesammlung findet. Eine Maschine fuhr von Dorf zu Dorf Mit Anlagen wie dieser wurden im Herbst große Mengen Kartoffeln gedämpft. 150 und 180 Zentner wurden täglich bewältigt. Die anschließend eingestampften Knollen wurden, in Silos oder gemauerten Gruben luftdicht abgeschlossen, eingelagert. Durch Milchsäuregärung blieb die Masse mehrere Monate haltbar. Die Raiffeisenbank Bobingen erwarb 1936 eine dieser Dämpfkolonne, die noch 1980 genossenschaftlich und danach für einige Jahre im Lohnbetrieb genutzt wurde. Auf dem Wagen stehen zwei Dampffässer für je sechs Zentner Kartoffeln, eine 1957 erworbene Kartoffelquetsche sowie der kohlebefeuerte Dampfkessel von 1967 mit einem fünf Meter hohen Rauchrohr. Lesen Sie dazu auch Landkreis Augsburg Dieses Schwert kann jetzt jeder „anfassen“ Die neue Online-Präsentation des Museums auf Bavarikon legt den Fokus auf dem Alltag der ländlichen Bevölkerung (Mittel-)Schwabens zwischen 1800 bis heute. Weitere Facetten Schwabens beleuchten Sammlungen zu den Themen Freizeitgestaltung, schwäbische Identität und Stereotype, Krisenzeiten, Arbeitswelten in Handwerk und Industrie, Kunst und Kunsthandwerk sowie Frömmigkeit, Feste und Bräuche. Dieses Angebot ergänzen die Spezialsammlungen "Erinnerungen aus Haaren", die "Kriegssammlung" zum Ersten Weltkrieg von Wilhelm Beck und der Teilnachlass der Münchener Volkskundlerin Gislind M. Ritz. Bavarikon ist ein Gemeinschaftsprojekt des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst, des Staatsministeriums für Digitales und der Bayerischen Staatsbibliothek. Die Digitalisierung der Oberschönenfelder Sammlungen wurde durch den Freistaat gefördert. Ein ähnliches Projekt ist das Online-Museum Omfala für Archäologie des Arbeitskreises für Vor- und Frühgeschichte im Landkreis Augsburg. Auf den Seiten werden Fundstücke aufbereitet und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Beispielsweise kann ein 3500 Jahre altes Schwert aus der Bronzezeit dank spezieller Scanntechnik rundherum angeschaut werden.

