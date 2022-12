Ein Lost Place voll unheimlicher Geschichten: Das ist der alte Weiherhof

Von Maximilian Czysz - vor 54 Min. Artikel anhören Shape

Im Augenblick ist der alte Weiherhof zwischen dem Kloster Oberschönenfeld und Döpshofen im Schwarzachtal ein Lost Place. So sieht es dort aus.

Auf dem Rand des verstaubten Waschbeckens im Pensionszimmer 17 steht eine halb volle Shampoo-Flasche. Fast wirkt es, als ob sie ein Gast gerade erst gestern bei der Abreise vergessen hätte. Aber das Gestern ist schon viele Jahre her. Die Kreidezeichen auf dem Türstock an der Gaststube verraten es: Die Heiligen Drei Könige waren zum letzten Mal 2012 im Weiherhof. So lange muss das alte Gemäuer schon leer stehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .