Ökumenischer Berggottesdienst auf dem Buchenberg

Jüngst and auf dem Buchenberg bei Buching die traditionelle Bergmesse des DAV Sektion Schwabmünchen als ökumenischer Berggottesdienst statt. Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich zahlreiche Gläubige verschiedener Konfessionen bei der Buchenberg Alm, um inmitten der imposanten Landschaft eine Gottesdienstfeier der besonderen Art zu erleben.

Katholischer und evangelischer Pfarrer betonen Verbundenheit

Der Gottesdienst wurde abwechselnd von Pfarrer Christoph Leutgäb (katholisch) und Pfarrer Andy Gatz (evangelisch) geleitet, die mit ihren Gebeten und der Predigt die Verbundenheit der beiden Konfessionen betonten, und den Geist der Ökumene lebendig werden ließen. „Das Himmelreich ist nahe“ war das zentrale Thema der Predigt von Pfarrer Andy Gatz. Er ging dabei auf die Bedeutung der Berge als Orte der Stille und der Dankbarkeit ein und stellte den Bezug zwischen Glauben und Naturerlebnis her.

Gemeinsamer Segen

Die musikalische Untermalung des Gottesdienstes durch den Posaunenchor Langerringen war ebenfalls ein Höhepunkt. Der Gottesdienst endete mit einem gemeinsamen Segen, der die Teilnehmer gestärkt und voller Hoffnung in ihren Alltag entließ. Die Teilnehmer genossen nicht nur die spirituelle Feier, sondern auch die herrliche Aussicht auf die umliegende Natur, die den Gottesdienst zu einem unvergesslichen Erlebnis machte. „Es ist einfach überwältigend, wie die Ruhe und Weite der Natur den Gottesdienst noch intensiver machen“, sagte eine Teilnehmerin.

Der ökumenische Berggottesdienst auf dem Buchenberg hat sich mittlerweile als fester Bestandteil im Kalender der DAV-Sektion Schwabmünchen etabliert. Nach dem Gottesdienst konnten sich die Teilnehmer in der Buchenberg Alm stärken. Viele nutzen auch die Gelegenheit zum geselligen Austausch und zu Wanderungen in der Umgebung.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!