Oldtimerausfahrt des Automobilclub Schwabmünchen

Bei der zweiten Ausfahrt des Automobilclubs Schwabmünchen waren zehn Fahrzeuge am Start. Interessant war die Mischung der Oldies - angefangen vom Fiat 500, einem Morris Baujahr 1936 bis hin zum Porsche, Opel Senator und V8 US-Cars. Start war am Clubhotel Hiltenfinger Keller in Schwabmünchen. Die Route führe über landschaftlich reizvolle Nebenstraßen von Schwabmünchen über Lauchdorf, Eggenthal, Obergünzburg in die Allgäu-Metropole Kempten. Das kulturelle Programm fand im Anschluss statt. Es gab eine Führung durch die Prunkräume der fürstäbtlichen Residenz mit Rokoko-Ausstattung. Der Führer erläuterte spannend und unterhaltsam die einzelnen Räume, deren Bedeutung und die Bildersprache der üppigen Dekoration. Vom Stift in Kempten führte der Rückweg über Bad Grönenbach, Wolfertsschwenden, Ottobeuren, Oberschönegg zurück nach Schwabmünchen.

