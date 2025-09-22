Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Oldtimerausfahrt Schwabmünchen: 10 Oldtimer erkunden die Allgäu-Region 2025

Schwabmünchen

Oldtimerausfahrt des Automobilclub Schwabmünchen

Das zweite Treffen der Oldtimerfreunde führte nach Kempten.
Von Stefan Fischer für Automobil-Club Shwabmünchen e.V.
    • |
    • |
    • |
    Auch ein Morris 8 aus dem Jahr 1936 war bei der jüngsten Ausfahrt zu bestaunen.
    Auch ein Morris 8 aus dem Jahr 1936 war bei der jüngsten Ausfahrt zu bestaunen. Foto: Lena Kruppe

    Bei der zweiten Ausfahrt des Automobilclubs Schwabmünchen waren zehn Fahrzeuge am Start. Interessant war die Mischung der Oldies - angefangen vom Fiat 500, einem Morris Baujahr 1936 bis hin zum Porsche, Opel Senator und V8 US-Cars. Start war am Clubhotel Hiltenfinger Keller in Schwabmünchen. Die Route führe über landschaftlich reizvolle Nebenstraßen von Schwabmünchen über Lauchdorf, Eggenthal, Obergünzburg in die Allgäu-Metropole Kempten. Das kulturelle Programm fand im Anschluss statt. Es gab eine Führung durch die Prunkräume der fürstäbtlichen Residenz mit Rokoko-Ausstattung. Der Führer erläuterte spannend und unterhaltsam die einzelnen Räume, deren Bedeutung und die Bildersprache der üppigen Dekoration. Vom Stift in Kempten führte der Rückweg über Bad Grönenbach, Wolfertsschwenden, Ottobeuren, Oberschönegg zurück nach Schwabmünchen.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden