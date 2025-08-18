„Wer sich einen Oldtimer anschafft, braucht vor allem drei Dinge: Zeit, Platz und Geld“

Rund 250 Oldtimer-Fahrzeuge waren am Wochenende auf dem Bobinger Festplatz zu Gast. Dabei das eine oder andere durchaus spektakuläre Gefährt. So wie das von Roland Wiedenhöft. Das hörten die Besucher, bevor sie es sahen. Denn Wiedenhöft kam mit einem Traktor aus dem Hause Lanz, Baujahr 1939. Dessen Motor, ein Einzylinder-Zweitakter mit 4,7 Liter Hubraum, sorgt dafür, dass der für Traktoren charakteristische „Tuck, tuck, tuck“-Klang besonders intensiv ist.
Bobingen
