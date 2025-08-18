Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Oldtimertreffen in Bobingen: 250 Klassiker begeistern Besucher und Liebhaber

Bobingen

„Wer sich einen Oldtimer anschafft, braucht vor allem drei Dinge: Zeit, Platz und Geld“

Rund 250 Oldtimerfans treffen sich am Paiser-Festzelt in Bobingen. Dabei kommt vor allem die Vielfalt der Fahrzeuge bei Besuchern gut an.
Von Christian Kruppe
    • |
    • |
    • |
    Beim Oldtimer-Treffen von Festwirt Kurt Paiser kommen historische Fahrzeuge aus der ganzen Region.
    Beim Oldtimer-Treffen von Festwirt Kurt Paiser kommen historische Fahrzeuge aus der ganzen Region. Foto: Lena-Vanessa Kruppe

    Rund 250 Oldtimer-Fahrzeuge waren am Wochenende auf dem Bobinger Festplatz zu Gast. Dabei das eine oder andere durchaus spektakuläre Gefährt. So wie das von Roland Wiedenhöft. Das hörten die Besucher, bevor sie es sahen. Denn Wiedenhöft kam mit einem Traktor aus dem Hause Lanz, Baujahr 1939. Dessen Motor, ein Einzylinder-Zweitakter mit 4,7 Liter Hubraum, sorgt dafür, dass der für Traktoren charakteristische „Tuck, tuck, tuck“-Klang besonders intensiv ist.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden