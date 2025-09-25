Icon Menü
Orangenen Kürbisse auf dem Lechfeld: Die perfekte Erntezeit für Halloween!

Untermeitingen

Leuchtende Kürbisse auf dem Lechfeld

Kürbisse so weit das Auge reicht, wachsen auf einem Feld zwischen Untermeitingen und Schwabmünchen.
Von Britta Schaller
    Kürbisfeld zwischen Untermeitingen und Schwabmünchen.
    Kürbisfeld zwischen Untermeitingen und Schwabmünchen. Foto: Britta Schaller

    Es ist nicht zu leugnen, der Herbst ist da. Und mit ihm beginnt die Zeit der Kürbisse. Auf den Feldern zwischen Schwabmünchen und Untermeitingen leuchten die großen orangefarbenen Kürbisse besonders schön bei Sonnenuntergang. Als herbstlicher Blickfang oder zum Schnitzen schaurig-schöner Kürbisgesichter ist der Halloween-Kürbis der Klassiker. Der Kürbis ist im botanischen Sinne eine Beerenfrucht. Ursprünglich aus Südamerika stammend wird er inzwischen auch bei uns angebaut, wie auf den Feldern bei Schwabmünchen. Durch die langen Ranken ist ihr Platzbedarf sehr groß. Bis zu den ersten Frostnächten muss er geerntet werden. Auf den Feldern des Spargelhofs Lohner wächst derzeit noch viel Nachschub an Halloween-Kürbissen und die Ernte läuft auf Hochtouren.

