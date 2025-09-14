Barockes Kleinod mit Orgelkonzert

Die Gemeinde Langerringen hat zum Tag des offenen Denkmals die Pfarrkirche St. Martin in Schwabmühlhausen geöffnet. Zur ersten Führung erschienen bereits über 70 Interessierte, sowohl aus Schwabmühlhausen als auch aus dem Umland. Zweimal stellte der Schwabmühlhausener Alois Erhart den Besucherinnen und Besuchern ‚seine’ Kirche vor. Und zwischen den beiden Führungen lies Marius Herb die Orgel erklingen.

