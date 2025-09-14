Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Orgelkonzert und Geschichte: Das barocke Kleinod in Schwabmühlhausen

Schwabmühlhausen

Barockes Kleinod mit Orgelkonzert

Um die Orgel und die Geschichte der katholischen Pfarrkirche St. Martin ging es am Tag des offenen Denkmals in Schwabmühlhausen.
Von Doris Wiedemann
    • |
    • |
    • |
    Marius Herb ließ die Orgel in der Kirche von Schwabmühlhausen erklingen.
    Marius Herb ließ die Orgel in der Kirche von Schwabmühlhausen erklingen. Foto: Doris Wiedemann

    Die Gemeinde Langerringen hat zum Tag des offenen Denkmals die Pfarrkirche St. Martin in Schwabmühlhausen geöffnet. Zur ersten Führung erschienen bereits über 70 Interessierte, sowohl aus Schwabmühlhausen als auch aus dem Umland. Zweimal stellte der Schwabmühlhausener Alois Erhart den Besucherinnen und Besuchern ‚seine’ Kirche vor. Und zwischen den beiden Führungen lies Marius Herb die Orgel erklingen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden