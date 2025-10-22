Bei Osram gehen die Lichter aus

Das Osramwerk in Schwabmünchen schließt. Diese Nachricht erhielten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Mittwochmittag auf der Betriebsversammlung. Rainer Barthel, der Geschäftsführer der Osram GmbH, überbrachte die schlechten Neuigkeiten. In der anschließenden Online-Pressekonferenz berichtet er: „Wir mussten vor wenigen Minuten den Mitarbeitern mitteilen, dass wir beschlossen haben, den Standort in Schwabmünchen zum 31. Dezember 2027 zu schließen.“ Osram beschäftigt etwa 270 Mitarbeiter in Schwabmünchen. Von der Schließung betroffen sind alle Angestellten aus der Metallfertigung, etwa 210. Den etwa 60 Mitarbeitern der LED-Leuchtstofffertigung und -entwicklung habe man eine Stelle im Werk in Regensburg angeboten.

Die Schließung des Schwabmünchner Standortes sei notwendig, da das Geschäft „extrem rückläufig“ sei und steigender Druck von der asiatischen Konkurrenz ausgehe, so Barthel. Ein angestrebter Verkauf des Werkes in jüngster Vergangenheit sei gescheitert. „Wir haben in den letzten zwei Jahren verschiedenste Anstrengungen unternommen, um diesen Schritt zu verhindern“, sagte er.

Mehr als 100 Mitarbeiter demonstrieren vor dem Werksgelände

Die Reaktionen der Mitarbeiter seien sehr emotional gewesen, obwohl es bereits Gerüchte gegeben habe, so Barthel: „Ich habe den ein oder anderen mit Tränen in den Augen gesehen.“ Der Schwabmünchner Werksleiter Ingo Hild und die Mitarbeiter hätten in den vergangenen Jahren alles versucht, um den Standort voranzubringen, so Barthel. Ab etwa Mitte November soll mit den Tarifpartnern, den Gewerkschaften und dem Betriebsrat, über einen Sozialplan verhandelt werden, stellte Barthel in Aussicht.

Nach der Betriebsversammlung trafen sich mehr als 100 Mitarbeiter zu einer Demonstration vor dem Werksgelände. Bürgermeister Lorenz Müller war ebenfalls dabei. Er selbst habe erst am Mittwoch gegen 13 Uhr von der bevorstehenden Standortschließung erfahren. „Das ist ein harter Schlag. Ich kann die Enttäuschung der Mitarbeiter verstehen. Sie haben auf Geld verzichtet und Mehrarbeit geleistet, um den Standort zu sichern.“ Er versprach, dass die Stadt alles ihr Mögliche unternehmen werde, um den Standort doch noch zu halten. Schließlich zählt das Schwabmünchner Werk zu den größeren Arbeitgebern der Stadt. „Osram gehört zu Schwabmünchen“, sagte Müller. Das führte zu kurzem Jubel unter den Mitarbeitern.

Osram schließt in Schwabmünchen: Das sagen die Mitarbeiter

Ferdije Rrecaj, Geschäftsführerin der IG Metall Augsburg, stand auf einer improvisierten Bühne vor den Mitarbeitern und ging mit der Konzernführung hart ins Gericht: „Das geht nicht, so kann man mit euch nicht umgehen.“ Die anwesenden Gewerkschafter sagten zu, „alle verfügbaren Mittel auszuschöpfen.“ Der Betriebsratsvorsitzende Armin Hafner war ebenfalls geschockt: „Mich hat es wie ein Schlag ins Gesicht getroffen.“ Hafner sprach von einem Topstandort und einem Top-Werkleiter. „Wir brauchen kein Management. Wir sind in der Lage, uns so positionieren zu können, um den Standort zu halten“, ergänzt er. Hafner versprach, zusammen mit der IG Metall zu versuchen, das bestmögliche für den Standort herauszuholen. „Und das darf keine Schließung sein“, so der Gewerkschafter.

Will den Standort nicht aufgeben: Armin Hafner, der Betriebsratsvorsitzende des Osramwerkes in Schwabmünchen. Foto: Christian Kruppe

Im Verlauf der Kundgebung realisierten immer mehr Mitarbeiter, was ihnen bevor steht. Hafner erklärt den geplanten Ablauf der Schließung: „Ende 2026 wird die Produktion von Molybdän-Drähten eingestellt, ein Jahr später dann Wolfram.“ Dann sind die südlichen Hallen auf dem Werksgelände stillgelegt. Bis Ende 2027 soll auch die Entwicklung und Produktion nach Regensburg umziehen. „Und damit auch viele der Mitarbeiter“, so Hafner. Ob das so kommen wird, ist offen. Jürgen Füchsle, seit vielen Jahren im betroffenen Bereich arbeitet, kann es sich „aktuell nicht vorstellen“.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist Willi Kentner bei Osram. Der Schwabmünchner war geschockt von der Nachricht: „Das kommt überraschend. Das hat niemand erwartet.“ Zumal die Belegschaft immer wieder Abstriche gemacht hat, um den Standort zu halten. „Für mich ist das nicht nachzuvollziehen. Zwar war die Auftragslage nicht super, aber wir haben immerhin Aufträge“, schimpft er. Wie es, im endgültigen Falle der Schließung, für ihn weitergehen könne, weiß er noch nicht. „Ich bin Ende 40, da geht noch was auf dem Arbeitsmarkt. Aber für die Kollegen, die zehn oder mehr Jahre älter sind, kann das schwer werden.“

Gut zwei Jahrzehnte war Willi Kentner bei Osram in Schwabmünchen beschäftigt. Foto: Christian Kruppe

Stadtrat Uli Weißenbach arbeitet ebenfalls bei Osram und ist auf die Firmenleitung in Österreich nicht gut zu sprechen. „Es wurde zu wenig für neue Geschäftsfelder getan. Einzig wir hier vor Ort haben alles gegeben. Schwabmünchen hat den geringsten Krankenstand im Konzern. Jeder von uns war bereit, mehr zu tun als notwendig.“ Gerade bei den Neuerungen, die sich in den vergangenen Jahren ergeben haben, haben sich seine Kollegen bewährt, ist Weißenbach überzeugt: „So schnell und effektiv wie hier manches aus dem Nichts aus dem Boden gestampft wurde, ist nicht üblich. Hier arbeiten viele hoch qualifizierte und hoch motivierte Menschen.“ Wie Kentner ist auch er der Ansicht, dass „von oben“ zu wenig für neue Märkte getan wurde.

Nicht gut auf die Firmenführung in Österreich zu sprechen: Uli Weißenbach. Foto: Christian Kruppe

Bis zur Schließung sollen vor allem im Drahtbereich die Lager voll gemacht werden, damit die Kunden auch nach dem Produktionsende beliefert werden können. „Das ist der blanke Hohn“, so Armin Hafner. Das Werk wird dann nicht abgerissen. „Es soll versiegelt werden. Dazu kommt dann ein Wachschutz, der auf die leeren Hallen aufpasst“, erklärt Hafner.