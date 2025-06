So viele Teilnehmer wie noch nie

Die Partnerschaft zwischen den Gemeinden Langerringen und La Baconnière in der Mayenne im Nordwesten Frankreichs besteht seit 25 Jahren. Zum Jahrestag der ersten Unterzeichnung der Urkunde an Pfingsten im Jahr 2000 reiste eine große Gruppe von 108 Personen aus Langerringen in einem Bus und vielen Privatfahrzeugen in die 1.180 Kilometer entfernte Partnergemeinde. Das war ein neuer Besucherrekord und damit wurde das ehrgeizige Ziel von 100 Teilnehmern sogar noch übertroffen.

Auch eine Musikgruppe, das Schlagzeugensemble Ad Astra, war mit ihren Instrumenten dabei. Nach dem regnerischen Empfang am Samstagabend strahlte beim feierlichen Festakt am Pfingstsonntag vor dem Rathaus von La Baconnière wieder die Sonne. Die beiden Bürgermeister, Marcus Knoll und David Besneux, erneuerten mit ihrer Unterschrift die Partnerschaftsurkunde für die Zukunft. Mit ihnen betonten auch die beiden Vereinsvorsitzenden, Konrad Dobler und Alain Gouvenou, wie wichtig solche Partnerschaften zum Aufbau eines gemeinsamen und friedlichen Europas von unten gerade in diesen Zeiten sind, in denen sich Europa nicht mehr auf Partner verlassen könne.

Die Jugendlichen versprechen, die Partnerschaft weiterzupflegen

Ein deutliches Zeichen für die Zukunft setzten die Sprecher beider Jugendgruppen mit dem Versprechen, die Gemeindepartnerschaft weiter zu pflegen. Die Musikgruppe Ad Astra bereicherte den Festakt mit einer Aubade und intonierte die beiden Nationalhymnen. Zur Erinnerung an das Jubiläum brachten die Langerringer eine stählerne Wandtafel mit den symbolisierten Rathäusern, umrahmt von einem Herz und dem Schriftzug „Amitié“ mit den beiden Gemeindenamen. Diese Tafel wurde an der Außenwand des Rathauses angebracht. Das Gegengeschenk war eine Bank aus Metall, die an einem geeigneten Platz in Langerringen aufgestellt wird.

Nach diesem offiziellen Festakt feierten die Gastgeber mit den Gästen bei Essen und Trinken gemütlich am „Espace Langerringen“, einem Freizeitpark mitten im Dorf. Am Nachmittag wurde La Baconnière mit einer kleinen Dorfrallye erkundet und beim festlichen Abend wurde der „Salle de Fêtes“ mit zwei Zelten erweitert und 350 Gäste feierten mit Essen, Musik und Tanz. Der Pfingstmontag stand dann ganz im Zeichen der Familien mit Ausflügen in die nähere und weitere Umgebung. Die französisch-deutsche Jugendgruppe, etwa je 20 von beiden Seiten, fuhr mit dem Bus nach St. Malo zum Strandsegeln und beendete den Tag mit einer Party.

Langerringer spielen in La Baconnière Tischtennis

Nebenbei wurde noch ein Tischtennisspiel mit je einem Team aus den Partnergemeinden ausgetragen. Ein weiterer Höhepunkt im Besuchsprogramm war am Dienstag der gemeinsame Ausflug nach Rennes, der Hauptstadt der Bretagne. Dort wurde das historische ParIament, welches heute das zentrale Justizgebäude ist, besichtigt. Anschließend genossen die Langerringer bretonische Spezialitäten wie Galette mit Bratwurst und Apfel-Cidre. Beim Besuch der Altstadt von Rennes konnten Baustile aus verschiedenen Jahrhunderten, teils mit ganz eng aneinander gereihten Fachwerkhäusern bewundert werden. Die Jugendlichen hatten Spaß beim Bubble-Soccer.

Die Bürgermeister Marcus Knoll (links) und David Besneux unterzeichnen die Erneuerung der Partnerschaftsurkunde Foto: Hieronymus Schneider

Traditionell fand dann am letzten Besuchsabend das gemeinsame Essen der Gastfamilien und Gäste statt. Dabei wurde die offizielle Einladung für den Gegenbesuch im kommenden Jahr ausgesprochen. Dann wird vom 10. bis 14. Juli 2026 das Jubiläum der gegenseitigen Beurkundung in Langerringen gefeiert.