Liebeslieder von Soft bis Hardrock

Stimmungsvolle Lieder, eingängige Melodien, inhaltsvolle Texte, musikalische Ausdrucksstärke und ein einfühlsamer Gesang mit großem Stimmspektrum: All das bot Paul Kowol bei seinem Konzert in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen. Das Publikum zeigte sich ergriffen, sang und klatschte mit und war so begeistert, dass es den Münchner Gitarristen, begleitet von Julian Fried am Klavier, gar nicht von der Bühne lassen wollte und Zugabe um Zugabe verlangte.

