Pedelec im Wert von 3000 Euro gestohlen

Ein Pedelec wurde in der Nacht auf Samstag von einem Grundstück in der Kreuzeckstraße in Untermeitingen gestohlen. Das rot-schwarze Rad der Marke Conway war laut Polizei versperrt und hat einen Wert von rund 3000 Euro.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieses Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0.