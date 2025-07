Pedelec-Fahrerin stürzt auf steilem Feldweg und verletzt sich schwer

Schwer verletzt hat sich eine Radlerin in der Leuthau. Zu dem Unfall kam es laut Polizei am Samstag gegen 15.35 Uhr. Dabei wurde die 69-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt. Die Frau fuhr in einer größeren Gruppe einen steilen Feldweg bergab. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit konnte die 69-Jährige nicht genügend Abstand zum Vordermann halten. Es kam zu einer Berührung zwischen den beiden Fahrrädern, wodurch die Frau stürzte und sich unter anderem am Arm schwer verletzte. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf 200 Euro. (mjk)

