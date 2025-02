Ein Schulleiter und Fußballförderer verabschiedet sich

In einer Feierstunde wurde am Freitag der langjährige Schulleiter der Via-Claudia-Realschule in Königsbrunn, Peter Schwarz, verabschiedet. Ehrengäste würdigten die Verdienste des scheidenden Direktors: Allen voran betonte Dr. Michael Higl als Stellvertreter des Landrats die Bedeutung, die Menschen wie Schwarz für das Gelingen der Initiative „Bildungslandkreis Augsburg“ hätten. Denn „die Politik kann nur die Rahmenbedingungen schaffen, für eine gelungene Umsetzung braucht es engagierte und fähige Menschen wie Sie.“

Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl ergänzte, Schwarz habe die Schule mit Tatkraft und Menschlichkeit in die Zukunft gebracht. Er wünsche ihm nun alles Gute für den Ruhestand - und lud abschließend den Geehrten ganz unförmlich zu sich ins Rathaus auf einen Kaffee ein, „wann immer Sie mal des Weges kommen.“ Die Überraschung des Schulleiters war an diesem Nachmittag perfekt, als die Elternbeiratsvorsitzende Claudia Suckert im Anschluss an ihre Dankesworte einen unerwarteten Ehrengast präsentierte: Felix Neumeyer von der FCA-Akademie überreichte Schwarz ein Trikot mit allen Unterschriften der aktuellen Mannschaft des FC Augsburg – ein Präsent, das seine Verdienste als Mitinitiator der Kooperationsschule R2 in Oberhausen würdigte. Das Projekt, das Schwarz als damaliger Schulleiter der R2 von Anfang an begleitete und das ihm eine Herzensangelegenheit war, wurde mittlerweile vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) als „Eliteschule des Fußballs“ ausgezeichnet.

„Was nicht im Akt ist, ist bekanntlich auch nicht in der Welt“

Schließlich dankte der Ministerialbeauftragte für Schwaben, Bernhard Buchhorn, dem scheidenden Schulleiter. Er zeichnete seinen Werdegang nach, stellte Verdienste des Lehrers und Schulleiters Schwarz heraus und legte ihm die Urkunde über den Eintritt in den Ruhestand vor. Bat ihn gar, vor versammeltem Publikum zu unterzeichnen, denn, so Buchhorn augenzwinkernd, „was nicht im Akt ist, ist bekanntlich auch nicht in der Welt.“

Zuletzt trat Schwarz selbst ans Mikrofon, dankte Anwesenden, Ehrengästen, Rednern und Unterstützern. „Mein letzter Arbeitstag naht. Es waren viele erfüllte Jahre, erfolgreiche und schwierige Zeiten, aufregende und ruhige Momente - aber langweilig war es nie!“