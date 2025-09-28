Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Pfarrer Christoph Leutgäb verlässt Schwabmünchen: Abschied nach großen Bauprojekten

Schwabmünchen

Pfarrer Christoph Leutgäb verlässt Schwabmünchen

Sanierung der Stadtpfarrkirche, neues Pfarrzentrum: In seiner Zeit wurden Millionen-Bauprojekte umgesetzt. Warum er jetzt eine Veränderung braucht.
Von Maximilian Czysz
    • |
    • |
    • |
    Dekan Christoph Leutgäb verlässt im Sommer 2026 Schwabmünchen.
    Dekan Christoph Leutgäb verlässt im Sommer 2026 Schwabmünchen. Foto: Maximilian Czysz

    Überraschender Abschied: Nach bald zwölf Jahren verlässt Stadtpfarrer und Dekan Christoph Leutgäb Schwabmünchen. „Ich habe gemerkt, dass jetzt eine Veränderung kommen muss. Wir predigen ja auch von der Wandlung“, sagt der 53-Jährige. Im September 2026 soll der Wechsel an der Spitze der Pfarreiengemeinschaft stattfinden. Dass die frühe Bekanntgabe seines Abschieds Irritationen auslöst, ist ihm bewusst. „Aber lieber schaffe ich Klarheit und koste die restliche Zeit aus.“ Mit dem Wissen ließe sich auch das ein oder andere Projekt gut zu einem Abschluss bringen. Was jetzt schon feststeht: Leutgäb wird als Bau-Pfarrer in die Schwabmünchner Kirchengeschichte eingehen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden