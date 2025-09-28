Pfarrer Christoph Leutgäb verlässt Schwabmünchen

Überraschender Abschied: Nach bald zwölf Jahren verlässt Stadtpfarrer und Dekan Christoph Leutgäb Schwabmünchen. „Ich habe gemerkt, dass jetzt eine Veränderung kommen muss. Wir predigen ja auch von der Wandlung“, sagt der 53-Jährige. Im September 2026 soll der Wechsel an der Spitze der Pfarreiengemeinschaft stattfinden. Dass die frühe Bekanntgabe seines Abschieds Irritationen auslöst, ist ihm bewusst. „Aber lieber schaffe ich Klarheit und koste die restliche Zeit aus.“ Mit dem Wissen ließe sich auch das ein oder andere Projekt gut zu einem Abschluss bringen. Was jetzt schon feststeht: Leutgäb wird als Bau-Pfarrer in die Schwabmünchner Kirchengeschichte eingehen.

