Springreiter-Elite kämpft im Königsbrunner Ulrichshof um Meisterehren

Nach dem Dressurturnier ist vor dem Springturnier: Von Freitag bis Sonntag werden im Reitclub Ulrichshof die neuen schwäbischen Meister ermittelt. Titelverteidigerin Monika Dirr stößt dabei auf namhafte Konkurrenz.

Die Dressurvierecke sind bereits abgebaut, die Hindernisse aufgebaut. Alles ist bereit für das zweite Turnier in Folge im Reitclub Ulrichshof Königsbrunn. Denn von Freitag bis Sonntag, 2. bis 4. Juni, werden auf der vereinseigenen Anlage an der Schleifenstraße die schwäbischen Meisterschaften im Springreiten ausgetragen. Dabei wird auch Titelverteidigerin Monika Dir vom RFV Weißenhorn wieder an den Start gehen, die sich im vergangenen Jahr mit ihrer Stute Chica d'Oro an gleicher Stelle zur schwäbischen Meisterin gekürt hatte.

Sie wird in den drei Meisterschaftsprüfungen der Reiter, die aus einem M**-Springen, einem S-Springen und als Finale einem S*-Springen mit Stechen bestehen, auf namhafte Konkurrenz aus Schwaben treffen. Dazu gehört natürlich Maximilian Weishaupt vom RFV Jettingen, der gerade beim Pfingstturnier in Wiesbaden auf dem Holsteiner Nexus den Lotto-Hessen-Preis, eine Vier-Sterne-S-Prüfung, gewonnen hat. Schon beim Messeturnier Pferd International in München überzeugte das schwäbische Paar mit einem zweiten Platz im CSI3*-Gruppenspringen mit Siegerrunde. Mit der Schimmelstute Omerta Incipit, die er auch nach Königsbrunn mitbringen wird, überzeugte der Jettinger in München zudem mit einem Sieg im internationalen CSI***-Springen.

Maximilian Weishaupt (RFV Jettingen) geht nach seinen Siegen von Wiesbaden und München nun auch bei den schwäbischen Meisterschaften im Reitclub Ulrichshof an den Start. Foto: Ernst Mayer

Amazonen Stefanie Paul und Simone Baur reiten ebenfalls um den schwäbischen Meistertitel

Doch die gut berittenen Kollegen und Kolleginnen werden Druck auf die Favoriten machen. Darunter der bereits vielfache schwäbische Meister Edwin Schmuck (RFV Illertissen), Patrick Afflerbach vom benachbarten RFV Königsbrunn Gut Fohlenhof oder auch die Amazonen Stefanie Paul (RFV Altusried) und Simone Baur (Bad Wörishofen).

Im Rennen um die Meistertitel in den Klassen Junge Reiter/Amateure, Junioren I und Junioren II ist ebenso Spannung angesagt, schließlich folgt der Nachwuchs mittlerweile den erfolgreichen Eltern. Etwa bei den Töchtern von Max Kühner, dem ehemaligen deutschen Nationenpreisreiter aus München, die in Königsbrunn an den Start gehen werden. Die 14-jährige Jolie Marie Kühner bereits auf S-Niveau, die erst elfjährige Grace Isabelle auf A- und L-Niveau.

Dressur-Ausbilder Frank Freund platziert sich in den schwersten Prüfungen mehrfach

Beim RCU ist man glücklich darüber, dass beim Springturnier in Sache Wetter und Temperaturen ähnlich angenehme Bedingungen für Pferd und Reiterschaft angekündigt sind wie beim Dressurturnier. Dort gab es während der drei Turniertage schon Topleistungen, unter anderem auch für die Lokalmatadore. Allen voran für den Profireiter Frank Freund, der in Königsbrunn seinen Dressur-Ausbildungsstall in direkter Nachbarschaft des Ulrichshofs betreibt. In den beiden schwersten Prüfungen des Turniers gab es für ihn zwei zweite Plätze mit dem bewegungsstarken Fuchswallach Duellant. Im St. Georg kam noch Rang drei mit Rey Ban hinzu, in der S*-Dressur ein fünfter Platz mit Fürstenspiegel. Die Siege in diesen Prüfungen gingen an Alina Kaltstein (Pffrd Dachau) mit ihrem eleganten Salahadim.

Auch für Mitglieder des Reitclubs Ulrichshofs Königsbrunn gibt es gute Platzierungen

Für die Gastgeber vom Reitclub Ulrichshof Königsbrunn waren die Erfolge der eigenen Mitglieder erfreulich, darunter Platz fünf für Julian Diedrichs und Kalamaika in der S*-Prüfung zur bayerischen Amateurmeisterschaft und Rang vier in der M**-Dressur. Beatrice Schmid-Diedrichs auf Elodie wurde Dritte in der M*-Dressur, Birgit Berger mit Louise kam dort auf Rang sechs. Für RCU-Einstellerin Martina Haußmann (RFV Schwabmünchen) und ihren Jungspund Million Dreams gab den ersten Sieg in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse L.

Auszüge aus dem Zeitplan Springen:

Freitag, 2. Juni: 8 Uhr, Jungpferde-Springprüfungen der Klassen A und L; 14 Uhr, M*-Springen, 17 Uhr M**-Springen (Wertungsprüfungen Meisterschaft)

Samstag, 3. Juni: 8 Uhr, A*-Stilspringen; 10.45 Uhr, L-Springen, 13 Uhr Springreiterwettbewerb; 14.30 Uhr, M*-Springen; 16.30 Uhr, S-Springen (Wertungsprüfungen Meisterschaft)

Sonntag, 4. Juni: 8 Uhr, A**-Springen; 10.30 Uhr, L-Springen; 12.45 Uhr, E-Springen; 14.15 Uhr, M**-Springen (Finale Meisterschaft Junge Reiter/Amateure); 15.15 Uhr, Pony-Führzügelklasse; 16 Uhr, S*-Springen mit Stechen (Finale Meisterschaft Reiter), anschließend Meisterschaftsehrung.