Theaterstück statt Theorie: Pflegekräfte informieren Schüler

Oftmals sei das Berufsbild der Pflege in der Gesellschaft stark verzerrt, wodurch viele sich gegen einen Beruf entscheiden, sagen Expertinnen aus der Branche beim Theaterstück in der Schwabmünchner Realschule. Aufgrund dieses Problems kamen mehrere Pflegefachkräfte in die Leonhard-Wagner-Realschule (LWRS) Schwabmünchen. In einer besonderen Art und Weise stellten sie verschiedene Berufe in der Pflege vor. Denn mithilfe von ein paar Schülern wurden ihre Erzählungen in ein humorvolles, aber auch informierendes Theaterstück umgewandelt. Unterstützt von dem bayrischen Gesundheitsministerium hatte das Projekt das Ziel, den Jugendlichen über die generalistische Pflegeausbildung Auskunft zu geben.

Mehrere Pflegekräfte aus verschiedenen Berufsfeldern kamen zu Besuch

Um den Schülern gute Informationen zu übermitteln, waren Jasmin Baumgartner und Nicole Schmid, zwei Pflegefachkräfte aus den Wertachkliniken, zu Besuch. „Im Rahmen eines kurzen Theaterstücks kann man natürlich nur bedingt darstellen, wie interessant, vielfältig und gleichzeitig sinnstiftend unsere Tätigkeit ist“, erklärte Baumgartner nach dem Auftritt. Auch von der ambulanten und stationären Altenpflege gab es Gäste. Die Praxisleiterinnen Katharina Braun von der Sozialstation und Elisabeth Rauscher vom Seniorenzentrum Haus Raphael in Schwabmünchen, sowie Auszubildende Lena Braun erzählten den Jugendlichen über die Herausforderungen, aber auch über die Dankbarkeit für ihre Arbeit. Kinder-Pflegekraft Pia Fischer und Kollege Sebastian Kleinert sind für die Kinderstation des Landsberger Krankenhauses in die Realschule gekommen. Im Gespräch mit den beiden kamen neben Fragen über den Beruf auch die Vor- und Nachteile der neuen generalistischen Pflegeausbildung zu Wort. Die Pflegefachkräfte meinten alle, das die Gesellschaft nicht wisse, wie anspruchsvoll und wichtig ihre Tätigkeit sei.

Eine ansprechendere Art der Berufsberatung

Das Berufsbild kann manchmal tragisch sein, aber auch heiter. So kam es endgültig zu der Aufführung in der Aula, die durch inspirierende Interviews mit den Fachkräften sowie heitere Szenen aus dem Alltag der Pflegenden den Schülern zeigte, das Pflege auch Spaß machen kann. Claudia Hauser, die Fachschaftsleiterin für Sozialwesen an der LWRS, hat das Projekt begleitet. Sie findet, das diese Art der Berufsberatung sehr viel ansprechender als die theoretischen Auskünfte der Agentur für Arbeit sei. Einige Schüler der LWRS meinten, das sie das Berufsfeld nach der Aufführung in einem anderen Licht sehen und sich überlegen, möglicherweise ein Praktikum zu machen. (lvk)