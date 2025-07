Spannend, witzig und familiär

Die letzte Lesung in diesem Halbjahr in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen war etwas ganz Besonderes: Pierre Jarawan las aus seinem jüngsten Buch „Frau im Mond“. Doch nicht nur das. Er erläuterte auch viel Spannendes zum geschichtlichen Hintergrund des Romans, eine Art fiktive Familiengeschichte aus dem Libanon und aus Kanada, zeigte dazu passende Bilder und berichtete von unglaublichen Ereignissen, die der Wahrheit entsprechen. Das Buch endet ganz kurz vor der gigantischen Explosion im Hafen von Beirut 2020, der stärksten nach der Atombombe, bei der über 200 Menschen starben und 300.000 obdachlos wurden. Der Augsburger Gitarrist Michael Gerle komponierte eigens für diesen Abend passende libanesisch-artige Musik und begeisterte, wie der Buchautor, durch seinen Vortrag. Text/Foto: Reinhold Radloff

