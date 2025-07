Pilotentreffen der Modellflieger bringt Spende

Das diesjährige Pilotentreffen des Modellflugclubs Wehringen mit Piloten aus zahlreichen Vereinen in der Region stand nicht nur im Zeichen des Modellflugsports, sondern auch des sozialen Engagements. Aus dem Wunsch heraus, der Gemeinde für ihre stete, langjährige Unterstützung etwas zurückzugeben, entstand beim MCW die Idee, im Rahmen des Pilotentreffens 2025 Spenden für ein örtliches soziales Projekt zu sammeln. Auch der MCW selbst beteiligte sich daran, und so konnte nun ein Spendenscheck über 500 Euro an den Kindergarten Wehringen übergeben werden. Das Geld wird in Spielgeräte für den Garten fließen und den Kleinsten viel Freude bereiten. Piloten aus folgenden Vereinen beteiligten sich an der Spendenaktion: DJK Breitenthal, FMC Gersthofen, MFC Egling, MFC Hurlach, MFV Stauden, MSC Bobingen, MSC Breitenbrunn, MSG Flossachtal, MSV Diedorf und MCW Wehringen.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!