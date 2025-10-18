Pilzesammeln und Spazieren in der Dämmerung? Was Waldbesucher beachten sollten

Buntgefärbte Bäume und mystisches Herbstwetter ziehen viele Menschen in den Wald. Einmal durchatmen in der Natur ist für viele Erholung und Ausgleich. Doch auch das Wild ist im Herbst wieder stärker unterwegs. Und was für Waldspaziergänger eine angenehme Freizeitbeschäftigung ist, bedeutet für die Wildtiere Stress. Gerade die Dämmerung ist eine kritische Zeit, in der sie Ruhe benötigen. Die Jäger Roland Bock und Beatrice Jäger aus Schwabmünchen machen auf den Konflikt aufmerksam. Sie wünschen sich von Besuchern im Wald mehr Respekt vor der Natur und den Tieren. Beide versuchen auf ihre Art, die Menschen für das Ökosystem zu sensibilisieren.

Rehwild kommt im Wald in Schwabmünchen am häufigsten vor. Nach der Paarungszeit bis Mitte August sind die Tiere im Herbst wieder aktiver und bereiten sich auf den Winter vor. Besonders die Dämmerung wollen sie nutzen, um an ihren gewohnten Orten zu fressen, sagt Försterin und Jägerin Beatrice Jäger. Wenn um diese Zeit Spaziergänger, Sportler oder gar Pilzsammler unterwegs sind, würden die Tiere gestört.

„Stressesser“ bei Tieren: Gestörte Tiere fressen eher Knospen und junge Bäume

Besonders kritisch sei es, wenn Waldbesucher die Forstwege verlassen. Das rufe besonders viel Stress hervor, sagt Jäger. Das habe wiederum Konsequenzen auf das gesamte Ökosystem. „Wie gut es den Tieren geht, wirkt sich auch auf den Wald aus“, sagt die Försterin. Eine häufige Ruhestörung habe einen direkten Einfluss auf die Essgewohnheiten der Tiere. „Bei Wildtieren gibt es auch Stressesser, wie bei uns Menschen. An Orten mit mehr Menschen gibt es häufig auch mehr Verbissschäden im Wald“, erklärt Jäger.

Beatrice Jäger ist Försterin und Jägerin in Schwabmünchen. In den sozialen Medien klärt sie über den Wald auf. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Dass Menschen gerne ihre Freizeit im Wald verbringen, kann die Försterin verstehen. Sie sagt: „Die Faszination für die Natur steigt, aber das Interesse für die Funktionsweise des Ökosystems wächst nicht im gleichen Umfang mit.“ Dabei sei der Wald mehr als eine grüne Kulisse: Lebensraum, Arbeitsplatz und Ökosystem. „Jeder hat zwar das Recht, den Wald zu betreten, aber man darf nie vergessen, dass man sich im Wohnzimmer der Tiere bewegt“, sagt Jäger.

„Viele wissen nicht, was sich vor der Haustür abspielt.“

Die Jägerin spricht damit das Betretungsrecht im Wald an, das in Deutschland gilt. Im Bayerischen Waldgesetz heißt es: „Das Betreten des Waldes zum Zweck des Genusses der Naturschönheiten und zur Erholung ist jedermann unentgeltlich gestattet.“ Das sei in anderen Ländern anders, weiß Jäger. In Italien sei das Betreten nur zu bestimmten Uhrzeiten gestattet, ähnlich sei es in England. „Es ist auf der einen Seite schön, dass wir das Recht in Deutschland haben, aber damit gehen auch einige Pflichten einher“, sagt die Försterin.

Um mehr Verständnis und Wissen unter die Menschen zu bringen, teilt die Jägerin ihre Erfahrungen auf Social Media. Das Thema komme im Bildungssystem zu kurz, findet sie. Ähnlich sieht das Roland Bock. Der Grundschulrektor und Vorsitzende der Jägervereinigung Schwabmünchen sagt: „Viele Menschen wissen gar nicht, was sich da draußen vor der Haustür abspielt.“ Bei Kindern sehe er ein hohes Interesse für den Wald und seine Bewohner, Erwachsene dagegen wüssten deutlich zu wenig. So komme es, dass der Mensch seine Bedürfnisse über die der Tiere stelle.

Keine Verwechslungsgefahr: Jäger und Bock widersprechen Jagdpächter

Dazu passt eine Beobachtung, die Bock vor Kurzem beim Fernsehen gemacht hat. „Bei der Sendung Wer Wird Millionär? sind es häufig Fragen im höheren Bereich, bei denen es um den Wald und die Natur geht“, sagt der Jäger. Er frage sich dann: Warum weiß das nicht jeder?

Jäger und Bock widersprechen allerdings einer Aussage, die zuletzt ein Jagdpächter gegenüber der Allgäuer Zeitung gemacht hat. Demnach hatte er darum gebeten, dass Spaziergänger, Pilzsammler und Waldbader möglichst leuchtende Kleidung im Wald tragen, „um in der Dämmerung eine Verwechselung mit Wildtieren zu vermeiden“. Der Jagdpächter habe eine Landwirtin mit einem Wildschwein verwechselt.

Was Spaziergänger, Pilzsammler und Co. im Wald beachten sollten

So etwas könne nicht passieren, sagt Roland Bock. „Als Jäger lernt man von Anfang an, den Schuss nur abzugeben, wenn man sich zu 100 Prozent sicher ist, was für ein Tier vor einem steht“, sagt der Jäger. Dazu zählt auch, Alter und Geschlecht zu bestimmen. „Mit der heutigen Technik von Wärmebildgeräten ist das nochmal einfacher geworden“, sagt zudem Beatrice Jäger. Spaziergänger hätten nichts zu befürchten. In dem Zusammenhang machen beide darauf aufmerksam, dass die Störung der Wildtiere das deutlich größere Problem sei.

Das sollten Waldbesucher auf Anraten von Jäger und Bock beachten:

Grundrespekt vor der Natur mitbringen

Auf Wegen bleiben

Ab Einbruch der Dämmerung den Wald möglichst meiden

Ruhig verhalten