Sie sammeln und schützen seit 70 Jahren Pilze

Über sechzig Pilzexperten aus ganz Bayern, von Garmisch bis Aschaffenburg, trafen sich in der vergangenen Woche in Augsburg zur Bayerischen Mykologischen Tagung. Drei Tage lang unternahmen sie Exkursionen durch die Wälder der Umgebung und trafen sich am Abend zur Begutachtung der gefundenen Pilze. Am Samstagabend wurde nach Königsbrunn eingeladen, zu einer Führung durch das Naturmuseum und zu einem Festabend im Hotel Krone, denn es gab das 70-jährige Bestehen des Pilzvereins Augsburg-Königsbrunn zu feiern.

Icon vergrößern An diesem Wochenende wurde viel über Pilze gesprochen: Jens Soentgen bei seinem Festvortrag (stehend), im Publikum Günther Groß (links sitzend im weißen Hemd). Foto: Ute Blauert Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen An diesem Wochenende wurde viel über Pilze gesprochen: Jens Soentgen bei seinem Festvortrag (stehend), im Publikum Günther Groß (links sitzend im weißen Hemd). Foto: Ute Blauert

Für Musik sorgte das Salonensemble des Lech-Wertach-Orchesters. Grußworte wurden von Rainer Erben, dem Umweltreferenten der Stadt Augsburg, dem Königsbrunner Bürgermeister Franz Feigl und von Christoph Hahn, dem Präsidenten der Bayerischen Mykologischen Gesellschaft, gesprochen. Hahn betonte, dass Pilzen zugeschriebene Baumkrankheiten von den Pilzen nicht verursacht werden. Pilze wachsen an Bäumen, die bereits geschwächt und krank sind, denn Pilze sind diejenigen Lebewesen, die Totholz zersetzen und in fruchtbare Erde zurückverwandeln. Hahn hat beobachtet, dass seit Corona wieder mehr Menschen in den Wald gehen und nach ihnen. Der Verein sorgt laut Hahn mit seiner wertvollen Arbeit dafür, dass sich niemand an seinen Funden vergiftet.

Ein amerikanischer Komponist ernährte sich von Pilzen

Den Festvortrag mit dem Thema „Natur als Passion“ hielt Jens Soentgen, Leiter des Wissenschaftszentrums Umwelt der Universität Augsburg. Er erzählte von dem amerikanischen Komponisten John Cage, der während der Großen Depression gelernt hatte, sich von Pilzen zu ernähren. Später sammelte er Pilze in den Wäldern nördlich der Stadt und verkaufte sie an New Yorker Restaurants. Auf Konzertreisen versuchte er lebenslang, die Zeit für Ausflüge in die Wälder jenseits der Konzerthallen zu finden. Zudem stellte Soentgen den Wert ehrenamtlichen Engagements für die Wissenschaft heraus. Als Beispiel nannte er den Begriff „Naturschutz“, der erstmals von dem Hobby-Naturforscher Leopold Martin im Jahr 1871 gebraucht und später von der Wissenschaft übernommen wurde.

„Die Tagung verlief hervorragend“, lautete das Fazit von Günther Groß, Vorsitzender des gastgebenden Pilzvereins Augsburg-Königsbrunn. „Das Wetter war herrlich und es gab viele Pilze.“ Die Exkursionen hatten in den Augsburger Stadtwald und in die Westlichen Wälder geführt. „Das Besondere an der Tagung war, dass sie hier bei uns stattgefunden hat und Menschen aus ganz Bayern unsere Wälder kennengelernt haben“, so Groß.

Der Pilzverein Augsburg-Königsbrunn bietet noch bis 20. Oktober jeweils montags von 16 bis 17.30 Uhr im Augsburger Umweltbildungszentrum Beratung an.