Wehringen „Der nächste mir bekannte Verkaufsstand ist in den USA“: In Wehringen wachsen einzigartige Beeren

Pineberrys – auch Ananas-Erdbeere genannt – sind hierzulande kaum zu bekommen. In einem Gewächshaus im Landkreis Augsburg wachsen gut 1000 Pflanzen. Was sie so einzigartig macht.