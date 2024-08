„Die Themen haben in Königsbrunn lange nicht mehr stattgefunden“

„Arbeit und Kapital“, „Klima- und Energiewende“ klingen nicht unbedingt nach lockeren Sommerthemen. Funktioniert eine Vortragsreihe dazu in einer Jahreszeit, in der viele Menschen in ihrer Freizeit lieber Baden gehen oder sich sonnen?

MAXIMILIAN ARNOLD: Genau deshalb kann es funktionieren. Die Themen sind etwas tiefgreifender und haben in Königsbrunn schon lange nicht mehr stattgefunden. Da ist Bedarf da.

Viele Arbeiterinnen und Arbeiter wählten bei der vergangenen Bundestagswahl die AfD. Sprechen die Themen der Veranstaltung heutige SPD-Wähler überhaupt an?

ARNOLD: Mit dieser Veranstaltung wollen wir klarmachen, dass wir genau diese Menschen ansprechen. Bei der vergangenen Bundestagswahl hat fast jede fünfte Person in Königsbrunn SPD gewählt. Diese Menschen wollen wir vor Ort davon überzeugen, dass wir für diese Themen stehen und dafür brennen.

An wen richten die Vorträge sich noch?

ARNOLD: An alle Menschen, die an den Themen interessiert sind. Ich gehe davon aus, dass es einen gewissen Widerhall geben wird. Das Konzept ist niedrigschwellig. Die Idee ist: Ich gebe einen kurzen Input von einer halben Stunde und im Anschluss führen wir eine Debatte über das Thema. Für den Deutschen Gewerkschaftsbund spreche ich regelmäßig an Berufsschulen über Tarifverträge, Arbeit und Kapital.

Inwiefern geht es darum, einer Politikverdrossenheit entgegenzuwirken, von der oft die Rede ist?

ARNOLD: Ich weiß gar nicht, ob ich die Prämisse teile, dass wir eine allgemeine Politikverdrossenheit haben. Ich habe eher den Eindruck, dass viele Parteien einen Unwillen zeigen, ihre eigene Politik zu erklären, und dass die Menschen dadurch nicht abgeholt werden. Meine Grundvorstellung von Politik ist, dass Politikerinnen und Politiker versuchen, ihr Handeln zu erklären und mit den Menschen in Austausch kommen.

Könnte der Fokus auf Klimapolitik bei älteren Wählern auf Unverständnis stoßen?

ARNOLD: Genau deshalb ist die Erklärung wichtig. Eine Klimawende kann nur sozial gerecht funktionieren. Ansonsten haben wir einen Verteilungskampf, bei dem die Reichen immer noch reicher werden. Aber wir können so viele andere Themen bespielen wie wir wollen, wenn wir wegen des Klimwandels keine Grundlage mehr dafür haben, haben wir das Heft des Handelns abgegeben.

Zur Person: Maximilian Arnold ist 29 Jahre alt und seit diesem Frühjahr zusammen mit Belinda Abt Vorsitzender der SPD Königsbrunn. Erst im vergangenen Herbst hatte der ehemalige Schatzmeister der Linken die Partei gewechselt. Arnold befasst sich mit den Themen Energie, Arbeit, Netzpolitik, Klimakatastrophe. Er arbeitet als Software-Entwickler und Erste-Hilfe-Ausbilder.

Die Veranstaltungen des politischen Sommers gehen jeweils von 19 bis 21 Uhr und finden am Pavillon an der Willi-Oppenländer-Halle statt.

6. August: „Interessensgegensatz Arbeit und Kapital“

13. August: „Arbeiter:innengeschichte“

20. August: „soziale Klima- und Energiewende“

27. August: „Was sind Energiequartiere?“