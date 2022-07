Auto auf Parkplatz der Brunnenschule beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Drei Dellen hat ein Unbekannter an einem Auto in Königsbrunn verursacht. Wer hat etwas beobachtet?

Ein gelber Kleinwagen ist am Freitagvormittag, 29. Juli, auf dem Parkplatz der Brunnenschule in der Karwendelstraße in Königsbrunn beschädigt worden. Eine unbekannte Person hat drei Dellen auf unbekannte Weise am hinteren rechten Kotflügel in das Auto eingedrückt. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeidienststelle Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. (AZ)