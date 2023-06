Drei Verletzte nach Unfall in Königsbrunn

Unfallverursacherin hat entgegenkommendes Auto übersehen.

Drei Personen sind bei einem Unfall am Freitagmittag in der Germanenstraße in Königsbrunn verletzt worden. Eine 57-Jahre alte Königsbrunnerin wollte mit ihrem Auto nach links auf den Parkplatz eines Geschäftes abbiegen und übersah einen mit zwei Personen besetzten, entgegenkommenden Wagen. Es kam zum Zusammenstoß. Bei diesem wurden alle drei Insassen leicht verletzt und kamen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus, berichtet die Polizei. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (AZ)