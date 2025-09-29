Polizei ermittelt nach Widerständen auf dem Michaelimarkt

Am vergangenen Wochenende kam es auf dem Michaelimarkt zu zwei Vorfällen, bei denen Polizeibeamte zum Teil körperlich angegriffen wurden.

Sicherheitsdienst geht dazwischen

Am Freitag war um 23.05 Uhr ein 31-jähriger Mann mit einem anderen Mann im Festzelt in Streit geraten. Der Sicherheitsdienst trennte die beiden und fixierte den 31-Jährigen bis Polizeibeamte eintrafen. Der Mann ließ sich auch dann nicht beruhigen und wehrte sich. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,78 Promille.

Beamtin leicht an der Hand verletzt

Am Sonntag geriet ein ebenfalls deutlich alkoholisierter Mann um 19.40 Uhr in Streit mit einem anderen Mann. Als es zu Handgreiflichkeiten kam, griffen Polizeibeamte und Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts gemeinsam ein und brachten den 37-Jährigen aus dem Zelt. Da er einen Platzverweis nicht befolgte, wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen diese Maßnahme wehrte sich der Mann und trat einem Polizeibeamten gegen die Brust. Darüber hinaus beleidigte der 37-Jährige die eingesetzten Kräfte. Eine Beamtin erlitt bei der Auseinandersetzung eine leichte Verletzung an der Hand. (AZ)