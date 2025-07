Zwei E-Scooter-Fahrer sind ohne Versicherung in Schwabmünchen unterwegs

Illegal mit dem E-Scooter unterwegs gewesen sind zwei Männer in Schwabmünchen. Am Samstag hat die Polizei die beiden um 19.10 Uhr kontrolliert. Sie waren mit ihren E-Scootern in der Luitpoldstraße unterwegs. Dabei bemerkten die Beamten laut Polizei, dass an einem Roller überhaupt kein Versicherungskennzeichen und am anderen ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Wie sich herausstellte, bestand für keinen der E-Scooter der erforderliche Versicherungsschutz. Die Polizei Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieser Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz aufgenommen. (mjk)

Schwabmünchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Versicherungskennzeichen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis