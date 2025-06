Großer Polizeieinsatz in Königsbrunn: Person in psychischem Ausnahmezustand

Zu einem Großeinsatz der Polizei ist es am Donnerstagvormittag in Königsbrunn gekommen. Mehrere Polizeifahrzeuge postierten sich an einem Hof in der Landsberger Straße. Wie die Polizei mitteilt, befand sich dort eine Person in einem psychischen Ausnahmezustand.

Großeinsatz in Königsbrunn: Polizei nimmt eine Person fest

Vor Ort waren auch Einsatzkräfte mit Maschinenpistolen und Schutzschilden. Die Person im psychischen Ausnahmezustand wurde laut Polizei festgenommen. Am späten Vormittag packten die ersten Einsatzkräfte bereits zusammen. Die Polizei befragte Menschen in der Nähe des Einsatzortes. Ob die festgenommene Person bewaffnet war und was die Person im psychischen Ausnahmezustand getan hat, lässt die Polizei bislang offen.

Dieser Artikel wird aktualisiert, wenn neue Informationen vorliegen.