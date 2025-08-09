Icon Menü
Polizei in Schwabmünchen sucht Zeugen nach Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Schwabmünchen

Unfallflucht: Polizei sucht nach Zeugen

Opel wurde auf dem Parkplatz eines Schwabmünchner Supermarkts angefahren.
Von Maximilian Czysz
    Ein Opel, der auf einem Supermarktplatz in Schwabmünchen angestellt war, wurde angefahren. Foto: Arno Burgi, dpa
    Ein Opel, der auf einem Supermarktplatz in Schwabmünchen angestellt war, wurde angefahren. Foto: Arno Burgi, dpa

    Nach einer Unfallflucht am Freitagmorgen sucht die Polizei nach Zeugen. Auf dem Parkplatz eines großen Verbrauchermarkts in der Gottlieb-Daimler-Straße in Schwabmünchen wurde ein Opel im Bereich der Stoßstange hinten links beschädigt.

    Schaden in Höhe von rund 800 Euro entstanden

    Passiert ist der Unfall gegen 11.50 Uhr. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)

