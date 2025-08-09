Unfallflucht: Polizei sucht nach Zeugen

Nach einer Unfallflucht am Freitagmorgen sucht die Polizei nach Zeugen. Auf dem Parkplatz eines großen Verbrauchermarkts in der Gottlieb-Daimler-Straße in Schwabmünchen wurde ein Opel im Bereich der Stoßstange hinten links beschädigt.

Schaden in Höhe von rund 800 Euro entstanden

Passiert ist der Unfall gegen 11.50 Uhr. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)