Polizeikontrolle mit Folgen für 43-jährigen Autofahrer

Unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 43-jähriger Mann, als ihn die Polizei am Sonntagabend in Königsbrunn stoppte.

Kontrolle in der Schleifenstraße

Der Fahrer wurde um 17.45 Uhr in der Schleifenstraße in Königsbrunn angehalten. Dabei ergaben sich Hinweise auf vorherigen Drogenkonsum. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Polizei ermittelt gegen 43-Jährigen

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. (AZ)