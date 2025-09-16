Icon Menü
Polizei Königsbrunn stoppt Drogenfahrer – 43-Jähriger unter Einfluss erwischt

Königsbrunn

Polizeikontrolle mit Folgen für 43-jährigen Autofahrer

Polizei stellt in Königsbrunn fest: Mann hatte Drogen konsumiert.
Von Maximilian Czysz
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei stoppte in Königsbrunn einen Autofahrer, der Drogen konsumiert hatte.
    Die Polizei stoppte in Königsbrunn einen Autofahrer, der Drogen konsumiert hatte. Foto: Jan Woitas, dpa

    Unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 43-jähriger Mann, als ihn die Polizei am Sonntagabend in Königsbrunn stoppte.

    Kontrolle in der Schleifenstraße

    Der Fahrer wurde um 17.45 Uhr in der Schleifenstraße in Königsbrunn angehalten. Dabei ergaben sich Hinweise auf vorherigen Drogenkonsum. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

    Polizei ermittelt gegen 43-Jährigen

    Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. (AZ)

