Polizei meldet Vermisste aus Wehringen

Wehringen

60 Jahre alt Frau aus Wehringen wird vermisst

Eine Frau aus Wehringen wird vermisst. Die Polizeiinspektion Bobingen bittet um Hinweise.
    Die Polizei sucht eine vermisste Frau aus Wehringen.
    Die Polizei sucht eine vermisste Frau aus Wehringen. Foto: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)

    In Wehringen wird seit Freitag eine Frau vermisst. Sie war zuletzt am Freitagvormittag an ihrer Wohnadresse gesehen worden. Angehörige hatte sie dann als vermisst gemeldet.

    Die Vermisste aus Wehringen hat vermutlich einen Rucksack dabei

    Die Frau ist laut Polizei 60 Jahre alt, 1,65 Meter groß und wiegt etwa 70 Kilo. Sie hat eine kräftige Statur und dunkelblondes Haar. Möglicherweise trägt sie Wanderschuhe und hat einen Rucksack dabei. Mehr ist über die Bekleidung der Frau nicht bekannt.

    Diese Frau aus Wehringen wird vermisst.
    Diese Frau aus Wehringen wird vermisst. Foto: Polizei Bobingen

    Die Bobinger Polizei bittet um Hinweise

    Wer Hinweise zum Verbleib der Vermissten machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bobingen unter Telefon 08234/96090 oder dem Polizeinotruf 110 zu melden. (AZ)

