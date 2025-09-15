Infostand der Polizei stößt auf reges Interesse

Mehrere Motorräder, ein Streifenwagen und ein Unfallfahrzeug: Die Motorradkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord war jüngst zu Gast auf dem Schwabmünchner Stadtplatz. Während gerade die Motorräder bei Kindern viel Anklang fanden, sorgte der mitgebrachte Präventions-Unfallanhänger bei den Erwachsenen für Aufsehen. Darauf war ein Audi-Sportwagen zu sehen, oder besser das, was davon nach einem Unfall noch übrig war. Infotafeln und ein Video erzählten die Geschichte des Autos, das Teil eines illegalen Rennens war, verunfallte und ein Menschenleben kostete. Diese Art der Prävention zeigte Wirkung.

