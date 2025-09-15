Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Polizei präsentiert eindrucksvolle Unfalldarstellung auf Schwabmünchner Stadtplatz

Schwabmünchen

Infostand der Polizei stößt auf reges Interesse

Die Motorradkontrollgruppe war am Samstag auf dem Schwabmünchner Stadtplatz. Neben den Fahrzeugen sorgte vor allem eine Unfalldarstellung für Aufsehen.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    Der Infostand der Motorradkontrollgruppe der Polizei stieß am Samstag am Schwabmünchner Stadtplatz auf reges Interesse.
    Der Infostand der Motorradkontrollgruppe der Polizei stieß am Samstag am Schwabmünchner Stadtplatz auf reges Interesse. Foto: Nadine Kruppe

    Mehrere Motorräder, ein Streifenwagen und ein Unfallfahrzeug: Die Motorradkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord war jüngst zu Gast auf dem Schwabmünchner Stadtplatz. Während gerade die Motorräder bei Kindern viel Anklang fanden, sorgte der mitgebrachte Präventions-Unfallanhänger bei den Erwachsenen für Aufsehen. Darauf war ein Audi-Sportwagen zu sehen, oder besser das, was davon nach einem Unfall noch übrig war. Infotafeln und ein Video erzählten die Geschichte des Autos, das Teil eines illegalen Rennens war, verunfallte und ein Menschenleben kostete. Diese Art der Prävention zeigte Wirkung.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden