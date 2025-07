Razzia in Königsbrunn: 280 Polizisten durchsuchen knapp 350 Hochzeitsgäste

Diesen Tag wird ein Brautpaar so schnell nicht vergessen: Ihre Hochzeitsfeier in Königsbrunn wurde am Donnerstagabend mit einem ungewöhnlich großen Polizeieinsatz unterbrochen.

Fast 300 Beamte rückten mit Blaulicht an und kontrollierten die knapp 350 Gäste. Die Polizei nahm die Personalien auf. Außerdem wurden die Gäste, die überwiegend zu einem Familien-Clan gehört haben sollen, durchsucht. Die Polizei hatte einen Hinweis, wonach Waffen und andere gefährliche Gegenstände zur Feier gebracht werden sollten. Offenbar sollten auch „einzelne Personen massiv körperlich angegangen werden“, so die Ermittler. Bekannt war laut Polizei außerdem, dass bei der Feier ein sogenannter Friedensrichter die bestehenden und häufig mit Straftaten ausgetragenen Konflikte lösen sollte - ohne Polizei und Justiz einzubinden. Viele der Gäste kamen laut Medienberichten aus der Region München, aus Italien, Frankreich und Rumänien.

Die Polizei hat Erkenntnisse, dass Gäste Waffen zur Hochzeit gebracht hatten. Foto: Stefan Puchner, dpa

In einer gemeinsamen Presseerklärung teilten das Polizeipräsidium Schwaben Nord und das Präsidium München am Freitag mit, dass seit einiger Zeit Ermittlungen gegen Angehörige „einer Großfamilie aus Südosteuropa“ wegen teils massiver Straftaten wie Körperverletzungen, Erpressungen oder Betrug laufen. Viele dieser Straftaten seien im Zusammenhang mit innerfamiliären Konflikten innerhalb des Familienverbandes begangen worden.

Hochzeit sollte eigentlich in München stattfinden

Zunächst gingen die Ermittler davon aus, dass die Veranstaltung in München stattfindet. Entsprechend bereitete das zuständige Polizeipräsidium München den Einsatz vor. Erst kurzfristig wurde Königsbrunn als tatsächlicher Ort der Veranstaltung bekannt, weshalb die weitere Planung und Einsatzleitung das Polizeipräsidium Schwaben Nord übernahm. Wegen der vorliegenden Erkenntnisse wurde ein Durchsuchungsbeschluss für diese Veranstaltung nach dem Polizeiaufgabengesetz zur Gefahrenabwehr über das Amtsgericht Augsburg erwirkt. Dieser wurde dann gegen 17.15 Uhr vollzogen.

Razzia bei Hochzeit in Königsbrunn: Verdacht von Menschenhandel und Vergewaltigung

Zwölf Gäste der Hochzeit wurden vorläufig festgenommen, unter anderem wegen des Verdachts von Menschenhandel und Vergewaltigung. Bei drei Personen bestanden Haftbefehle, die vor Ort durch eine Geldzahlung abgewendet werden konnten. Fünf Waffen beziehungsweise gefährliche Gegenstände wurden bei den Kontrollen entdeckt. Nach Medienberichten wurden doppelseitig geschliffene Messer sichergestellt. Eine Frau habe einen Totschläger bei sich gehabt. Geldwäsche, ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Pflichtversicherungsgesetz waren weitere Themen. Alle Festgenommenen wurden nach dem Einsatz wieder entlassen.

Die Polizei sperrte den Bereich um die Veranstaltungshalle weiträumig ab. Einige der bewaffneten Polizisten trugen Sturmhauben. Die Kontrolle zog sich hin - mehrere Stunden dauerte es, bis die über 300 Partygäste in der Halle das Brautpaar hochleben lassen konnten. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe bei dem Einsatz nicht bestanden, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit.