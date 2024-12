Unfallflucht in Schwabmünchen: Polizei sucht Zeugen

Zu einer Unfallflucht kam es am Montag zwischen 10.40 und 11.15 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Kaufbeurer Straße in Schwabmünchen. Laut Polizei hatte ein Mann sein Auto für kurze Zeit auf dem Parkplatz abgestellt und bemerkte bei seiner Rückkehr einen Kratzer an der hinteren Tür auf der Fahrerseite. Der Unfallverursacher war zu dem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort.

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)