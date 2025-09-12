Zwei Trunkenheitsfahrten auf dem Lechfeld

Bei Verkehrskontrollen hat die Polizei auf dem Lechfeld am Donnerstag zwei Trunkenheitsfahrten gestoppt. Gegen 20 Uhr hat ein Verkehrsteilnehmer der Polizei mitgeteilt, dass auf der B17 in Fahrtrichtung Süden ein Auto in Schlangenlinien in Richtung Süden unterwegs ist. Das Fahrzeug konnte bei Klosterlechfeld angehalten werden. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss steht. Der durchführte Test ergab einen Wert von 2,3 Promille. Der Führerschein des 42-Jährigen wurde sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Nur wenige Stunden später wurde an einer Kontrollstelle in der Lechfelder Straße in Untermeitingen ein 38-Jähriger angehalten. Dabei stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Promillewert von 0,54. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet.

