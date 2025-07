33-Jähriger ist ohne gültigen Führerschein in Graben unterwegs

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle ist aufgefallen, dass er gar nicht als Autofahrer am Straßenverkehr hätte teilnehmen dürfen. Am Mittwoch um 1.05 Uhr hielt die Polizei einen 33-Jährigen in der Dornierstraße in Graben an. Dabei stellten die Beamten laut Polizei fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Die Weiterfahrt haben sie deshalb unterbunden. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen. (mjk)

