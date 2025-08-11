Polizei stoppt Autofahrer mit 0,8 Promille

Die Polizei griff Freitagnacht in der Bobinger Parkstraße einen Mann auf, der sich trotz Fahrverbot ans Steuer seines Autos gesetzt hatte. Damit nicht genug: Der 44-Jährige hatte auch Alkohol getrunken.

Beamten stellen Alokohlgeruch fest

Die Beamten stellten bei der Kontrolle gegen 23.50 Uhr erheblichen Alkoholgeruch fest. Auf der Dienststelle ergab ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest einen Wert von knapp 0,8 Promille.

Mann erwarten jetzt zwei Anzeigen

Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens trotz Fahrverbot sowie des Fahrens unter Alkoholeinfluss. (AZ)