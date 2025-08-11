Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Polizei stoppt betrunkenen Fahrer mit 0,8 Promille trotz Fahrverbot in Bobingen

Bobingen

Polizei stoppt Autofahrer mit 0,8 Promille

Eine Autofahrt unter Alkoholeinfluss und trotz Fahrverbot endete für einen Mann in Bobingen mit einer Polizeikontrolle.
Von Maximilian Czysz
    • |
    • |
    • |
    Der Mann musste in Bobingen zum Atemalkoholtest. (Symbolbild)
    Der Mann musste in Bobingen zum Atemalkoholtest. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Die Polizei griff Freitagnacht in der Bobinger Parkstraße einen Mann auf, der sich trotz Fahrverbot ans Steuer seines Autos gesetzt hatte. Damit nicht genug: Der 44-Jährige hatte auch Alkohol getrunken.

    Beamten stellen Alokohlgeruch fest

    Die Beamten stellten bei der Kontrolle gegen 23.50 Uhr erheblichen Alkoholgeruch fest. Auf der Dienststelle ergab ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest einen Wert von knapp 0,8 Promille.

    Mann erwarten jetzt zwei Anzeigen

    Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens trotz Fahrverbot sowie des Fahrens unter Alkoholeinfluss. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden