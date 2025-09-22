Polizei stoppt E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Eine Polizeistreife wurde am Sonntagnachmittag in der Landsberger Straße auf einen E-Scooter aufmerksam, da an diesem kein Versicherungskennzeichen angebracht war.

Polizei hält 38-jährigen Fahrer an

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 38-jährige Fahrer ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs war. Er durfte nicht mehr weiterfahren. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt nun wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz. (AZ)