Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungsschutz in Graben

Graben

Polizei stoppt E-Scooter ohne Versicherungsschutz

38-Jähriger wird in Graben kontrolliert.
Von Maximilian Czysz
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei war in Graben auf einen E-Scooter ohne Kennzeichen aufmerksam geworden.
    Die Polizei war in Graben auf einen E-Scooter ohne Kennzeichen aufmerksam geworden. Foto: Christoph Soeder, dpa

    Eine Polizeistreife wurde am Sonntagnachmittag in der Landsberger Straße auf einen E-Scooter aufmerksam, da an diesem kein Versicherungskennzeichen angebracht war.

    Polizei hält 38-jährigen Fahrer an

    Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 38-jährige Fahrer ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs war. Er durfte nicht mehr weiterfahren. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt nun wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden