Autofahrer mit mehr als zwei Promille unterwegs

Mit mehr als 2 Promille ist am Sonntagabend ein 40 Jahre alter Autofahrer in Graben von der Polizei gestoppt worden. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte der Polizei gemeldet, dass ein in Schlangenlinien fahrendes Auto unterwegs sei, woraufhin die Beamten den Fahrer gegen 19.10 Uhr in der Bahnhofstraße anhielten, und einen Atemalkoholtest durchführten, der 2,16 Promille anzeigte. Der Fahrer musste zur Blutentnahme und seinen Führerschein abgeben. (AZ)

