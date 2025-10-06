Icon Menü
Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt

Graben

Autofahrer mit mehr als zwei Promille unterwegs

Ein Zeuge meldete den Schlangenlinien fahrenden Mann bei der Polizei.
    Mit mehr als zwei Promille wurde ein Autofahrer in Graben erwischt.
    Mit mehr als zwei Promille wurde ein Autofahrer in Graben erwischt. Foto: picture alliance / dpa

    Mit mehr als 2 Promille ist am Sonntagabend ein 40 Jahre alter Autofahrer in Graben von der Polizei gestoppt worden. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte der Polizei gemeldet, dass ein in Schlangenlinien fahrendes Auto unterwegs sei, woraufhin die Beamten den Fahrer gegen 19.10 Uhr in der Bahnhofstraße anhielten, und einen Atemalkoholtest durchführten, der 2,16 Promille anzeigte. Der Fahrer musste zur Blutentnahme und seinen Führerschein abgeben. (AZ)

