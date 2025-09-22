Quadfahrer gefährdet Familie auf Feldweg bei Schwabmünchen

Die Polizei in Schwabmünchen fahndete am Sonntagnachmittag nach einem Quad-Fahrer: Er hatte vor den Augen der Polizei zwischen Schwabmünchen und Graben eine radfahrende Familie gefährdet.

Sehr schnell zwischen Schwabmünchen und Graben unterwegs

Eine Streife war gegen 15.30 Uhr auf das Quad aufmerksam geworden. Es war laut Polizeibericht sehr schnell auf dem Mausbergweg unterwegs. Eine vierköpfige Familie, die gerade den asphaltierten Feldweg zwischen Schwabmünchen und Graben mit ihren Fahrrädern befuhr, wurde durch die Fahrweise des Quads gefährdet.

Beamte bemerken Alkoholgeruch beim Fahrer

Die Beamten verloren das Quad zunächst aus den Augen, entdeckten es aber im Rahmen der Fahndung kurz darauf in Schwabmünchen. Es war abgestellt worden. Beim 59-jährigen Fahrer stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Der Mann behauptete gegenüber den Polizisten, dass er erst nach der Fahrt Alkohol getrunken hat. Die Beamten ordneten zwei Blutentnahmen an und stellten den Führerschein sicher. Ermittelt wird nun wegen des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)