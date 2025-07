Ein Auto wurde am Mittwoch zwischen 10 und 18.30 Uhr in der Viktor-von-Scheffel-Straße in Langerringen mutwillig beschädigt.

Laut Polizei hatte ein Unbekannter das geparkte Auto zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)