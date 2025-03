Ein Gartenzaun wurde in den vergangenen Tagen in der St.-Radegundis-Straße in Reinhartshofen angefahren und beschädigt. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 2000 Euro.

Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet unter der Telefonnummer 08232/9606-0 um Hinweise. (AZ)