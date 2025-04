Unfallflucht in Königsbrunn: Polizei bittet um Hinweise

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Germanenstraße in Königsbrunn wurde am Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr ein brauner BMW angefahren. Den Schaden am Kotflügel beziffert die Polizei auf rund 2000 Euro.

Zeugen sollen sich melden

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegengenommen. (AZ)