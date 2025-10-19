Icon Menü
Polizei: Unbekannte klauen Auspuffrohr in Schwabmünchen

Schwabmünchen

Wer klaut ein Auspuffrohr? Polizei in Schwabmünchen bittet um Hinweise

Unbekannte haben das Auspuffrohr von einem Mercedes-Transporter in Schwabmünchen herausgeschnitten.
    Unbekannte haben in Schwabmünchen ein Auspuffrohr gestohlen.
    Foto: Hendrik Schmidt (dpa), Symbolbild

    Ein Auspuffrohr eines Mercedes ist in der Nacht zum Donnerstag in Schwabmünchen geklaut worden. Wie die Polizei berichtet, stellte der Besitzer des Transporters fest, dass Unbekannte ein etwa 80 Zentimeter langes Auspuffrohr, bestehend aus wertvollen Metallen, aus dem Unterboden des Fahrzeuges herausgeschnitten hatten. Das Auto parkte in der Zeit von Mittwoch, 17 Uhr, bis Donnerstag, 5.30 Uhr, in der Bahnhofstraße am Park- and Ride-Parkplatz. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3900 Euro. Die Polizei in Schwabmünchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon (08232) 9606-0 oder an jede andere Polizeidienststelle. (AZ)

