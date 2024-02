Unbekannter bricht in Tankstelle und Kleingartenanlage ein

Beide Orte befinden sich in derselben Straße. Nun prüft die Polizei, ob es einen Zusammenhang gibt.

Eine unbekannte Person hat versucht, am Samstag zwischen 1. und 1.30 Uhr in eine Tankstelle in der Augsburger Straße in Schwabmünchen einzubrechen. Ein Anwohner hörte verdächtige Geräusche und verständigte die Polizei. Als diese ankam, war der Täter allerdings schon wieder weg und konnte auch nicht mehr gefunden werden. Durch den Einbruchsversuch entstand am Gebäude der Tankstelle ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Nur minimaler Schaden im Gartenhaus in Schwabmünchen

In der selben Straße, am selben Tag, zwischen Mitternacht und 13.30 Uhr, wurde in ein Gartenhaus der nahegelegenen Kleingartenanlage eingebrochen. Offensichtlich wurde daraus nichts entwendet und auch nur minimaler Sachschaden verursacht.

Die Ermittler der Polizeiinspektion Schwabmünchen prüfen, ob es einen Zusammenhang gibt. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/96060. (AZ)