Unfall im Kreisverkehr: Motorradfahrer wird verletzt

Ein Autofahrer nimmt in einem Kreisverkehr in Schwabmünchen dem Zweiradfahrer die Vorfahrt. Der Mann muss ins Krankenhaus.

Zu einem Unfall ist es am Freitag im Kreisverkehr an der Krumbacher Straße Ecke Westenlastungstraße in Schwabmünchen gekommen. Ein Autofahrer übersah beim Einfahren in den Kreisel einen Motorradfahrer und streifte das Hinterrad. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich an der Hüfte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. (AZ)