Wer platziert Nägel und Schrauben unter Reifen?

Die Polizei rät Autofahrern aus Großaitingen eindringlich, vor jeder Fahrt die Reifen zu kontrollieren. Am Sonntag wurden nämlich an mehreren Fahrzeugen Schäden durch Nägel und Schrauben festgestellt.

Bislang sind nach den Ermittlungen der Polizei 14 Fahrzeuge betroffen. Sie standen in der Buchenstraße. Bei 13 Autos ging einem Reifen die Luft aus. Bei einem Wagen wurde ein spitzer Gegenstand im Gummi entdeckt, der Fahrer hatte sich am Montag bei der Polizei gemeldet.

Autobesitzer entdecken Nägel

An einigen Fahrzeugen wurden laut Polizei etwa daumengroße Nägel und Schrauben entdeckt. noch rechtzeitig, bevor ein Schaden entstehen konnte. Jemand hatte sie unter den Reifen so aufgestellt, dass sie sich beim Anfahren ins Gummi gebohrt hätten. Laut Polizei sei es denkbar, dass weitere Fahrzeuge – vor allem in Großaitingen – betroffen sind.

Anwohner sollen Fahrzeuge sorgfältig überprüfen

Die Polizei bittet die Anwohner, ihre Fahrzeuge sorgfältig zu überprüfen. Beschädigte Reifen können eine große Gefahr darstellen. Derzeit gibt es keinen Hinweis auf einen Täter oder ein mögliches Motiv.

Wer unter den Reifen platzierte Nägel und Schrauben oder bereits beschädigte Reifen feststellt, soll sich umgehend bei der Polizeiinspektion Schwabmünchen melden. Die Inspektion ist unter der Telefonnummer 08232/96060 zu erreichen. Außerdem werden Zeugen gebeten, sich bei verdächtigen Wahrnehmungen an die Polizei zu wenden. (mcz)